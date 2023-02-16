Benedict Hollerbach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benedict Hollerbach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benedict Hollerbach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benedict Hollerbach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benedict Hollerbach 17 Mayıs 2001 tarihinde Starnberg şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benedict Hollerbach Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Benedict Hollerbach, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wehen Wiesbaden futbol takımında oynamaktadır. Wehen Wiesbaden takımına 10 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Benedict Hollerbach'nin Wehen Wiesbaden ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benedict Hollerbach Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/benedict.hollerbach/

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Benedict Hollerbach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benedict Hollerbach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Benedict Hollerbach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benedict Hollerbach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında B. Münih Alt.

1 Temmuz 2016 yılında FC Bayern U16

1 Temmuz 2017 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2018 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2019 yılında VfB Stuttg. U19

1 Temmuz 2020 yılında Stuttgart II

10 Eylül 2020 yılında Wehen Wiesbaden

Benedict Hollerbach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benedict Hollerbach şuan Wehen Wiesbaden takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Benedict Hollerbach Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TSV Tutzing (-2010), TSV 1860 München (2010-2014), FC Bayern München (2014-2019), VfB Stuttgart (2019-2020)

Almanya U18 takımında 9 numaralı formasıyla 11 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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