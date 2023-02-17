Benedict Scharner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benedict Scharner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benedict Scharner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Benedict Scharner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Benedict Scharner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benedict Scharner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benedict Scharner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benedict Scharner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benedict Scharner 12 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur.  Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benedict Scharner Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benedict Scharner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKN St. Pölten futbol takımında oynamaktadır. SKN St. Pölten takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benedict Scharner'nin SKN St. Pölten ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benedict Scharnerboyu ve yaşı kaç

Benedict Scharner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benedict Scharner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Benedict Scharner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benedict Scharner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Rapid Altyapı

21 Eylül 2018 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2020 yılında St. Pölten U16

1 Temmuz 2021 yılında St. Pölten U18

1 Temmuz 2022 yılında SKN St. Pölten

Benedict Scharner kimdir

Benedict Scharner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benedict Scharner şuan SKN St. Pölten takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Wienerwald (2014-)

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Benedict Scharner nereli

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