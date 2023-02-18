Benedik Mioc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benedik Mioc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benedik Mioc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benedik Mioc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benedik Mioc 6 Ekim 1994 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Benedik Mioč şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benedik Mioc Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MG MEDIATOR TRANSFER yapmaktadır. Benedik Mioc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slaven Belupo Koprivnica futbol takımında oynamaktadır. Slaven Belupo Koprivnica takımına 27 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Benedik Mioc'nin Slaven Belupo Koprivnica ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Benedik Mioc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benedik Mioc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benedik Mioc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benedik Mioc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2011 yılında NK Osijek U19

1 Temmuz 2013 yılında NK Osijek

16 Ağu 2013 yılında Segesta Sisak

31 Aralık 2013 yılında NK Osijek

7 Şubat 2014 yılında NK Visnjevac

30 Haziran 2014 yılında NK Osijek

29 Ocak 2015 yılında NK Belisce

30 Haziran 2015 yılında NK Osijek

3 Ağu 2015 yılında NK Visnjevac

12 Şubat 2016 yılında NK Osijek

29 Ağu 2018 yılında Puskás AFC

30 Haziran 2019 yılında NK Osijek

21 Ocak 2020 yılında FC Sheriff

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

6 Ağu 2021 yılında Hrv Dragovoljac

22 Şubat 2022 yılında Saburtalo

27 Eylül 2022 yılında Slaven Belupo

Benedik Mioc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benedik Mioc şuan Slaven Belupo Koprivnica takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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