Benedikt Kirsch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benedikt Kirsch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benedikt Kirsch kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Benedikt Kirsch ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Benedikt Kirsch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benedikt Kirsch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benedikt Kirsch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benedikt Kirsch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benedikt Kirsch 15 Nisan 1996 tarihinde Regensburg şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benedikt Kirsch Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11CS yapmaktadır. Benedikt Kirsch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Bayreuth futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Bayreuth takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Benedikt Kirsch'nin SpVgg Bayreuth ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benedikt Kirsch Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kirsch18_/

http://www.facebook.com/benedikt.cherry

Benedikt Kirschboyu ve yaşı kaç

Benedikt Kirsch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benedikt Kirsch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Benedikt Kirsch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benedikt Kirsch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Gr. Fürth Alt.

1 Temmuz 2011 yılında Gr. Fürth U17

1 Temmuz 2013 yılında Gr. Fürth U19

1 Temmuz 2015 yılında Gr. Fürth II

1 Temmuz 2016 yılında Greuther Fürth

1 Temmuz 2019 yılında Türkgücü Münch.

1 Temmuz 2021 yılında SpVgg Bayreuth

Benedikt Kirsch kimdir

Benedikt Kirsch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benedikt Kirsch şuan SpVgg Bayreuth takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SG Hohenschambach (2001-2003), SSV Jahn Regensburg (2003-2008), SpVgg Greuther Fürth (2008-2015)

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Benedikt Kirsch nereli

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