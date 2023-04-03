Benedikt Koppel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benedikt Koppel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Benedikt Koppel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Benedikt Koppel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.