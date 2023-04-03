Benedikt Koppel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benedikt Koppel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benedikt Koppel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Benedikt Koppel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Benedikt Koppel 20 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Benedikt Koppel Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SSV Jahn Regensburg II futbol takımında oynamaktadır. SSV Jahn Regensburg II takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Benedikt Koppel'nin SSV Jahn Regensburg II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Benedikt Koppel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Benedikt Koppel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Regensburg U17
1 Temmuz 2017 yılında Regensburg U19
1 Temmuz 2019 yılında Regensburg II
Benedikt Koppel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Benedikt Koppel şuan SSV Jahn Regensburg II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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