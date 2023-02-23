Benedikt Zech kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benedikt Zech Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benedikt Zech adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benedikt Zech Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benedikt Zech 3 Kasım 1990 tarihinde Feldkirch şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Benedikt Zech şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benedikt Zech Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alliance Sportsmanagement AG yapmaktadır. Benedikt Zech, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pogon Szczecin futbol takımında oynamaktadır. Pogon Szczecin takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Benedikt Zech'nin Pogon Szczecin ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Benedikt Zech Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benedikt Zech isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Benedikt Zech Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benedikt Zech futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Vgb. U15

1 Temmuz 2005 yılında Vgb. U17

1 Temmuz 2007 yılında Vgb. U19

1 Temmuz 2009 yılında A. Lustenau

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

3 Eylül 2012 yılında SCR Altach

1 Temmuz 2019 yılında Pogon Szczecin

Benedikt Zech Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benedikt Zech şuan Pogon Szczecin takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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