Benett Budzsaklia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benett Budzsaklia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benett Budzsaklia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benett Budzsaklia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benett Budzsaklia 9 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benett Budzsaklia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kozármisleny FC futbol takımında oynamaktadır. Kozármisleny FC takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Benett Budzsaklia'nin Kozármisleny FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benett Budzsaklia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benett Budzsaklia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benett Budzsaklia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benett Budzsaklia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2015 yılında Pécsi MFC Alt.

15 Eylül 2016 yılında K.misleny Alt.

27 Ağustos 2017 yılında Pécsi MFC Alt.

1 Ağustos 2019 yılında Honvéd Alt.

4 Ağustos 2020 yılında Haladás U17

16 Şubat 2021 yılında MTK U19

7 Şubat 2022 yılında Kozármisleny

Benett Budzsaklia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benett Budzsaklia şuan Kozármisleny FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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