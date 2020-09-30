İtalya Serie A'da futbol heyecanı sürüyor. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan ancak finalde Sevilla'ya kaybeden Inter, bu yılda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. İtalya'nın köklü takımı Inter, bu sezon Serie A'da da şampiyonluğun güçlü adaylarından birisi. 2. hafta maçında karşılaşacak olan Inter ve Benevento, sezonun ilk maçlarında galibiyet almışlardı. Benevento, Sampdoria deplasmanında 3-2 galip gelmişti. Inter ise Fiorentina karşısında 4-3 kazanmıştı. Peki, Benevento - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

BENEVENTO - INTER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Benevento - Inter mücadelesi, 30 Eylül Çarşamba (bugün) günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Stadio Ciro Vigorito'da oynanacak. Zorlu mücadelenin hakemi ise Marco Piccinini olacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Benevento ve Inter arasında oynanacak olan mücadele saat 19.00'da beIN SPORTS HD 4 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı bu kanaldan izlemek için Digitürk üyeliğine sahip olmanız gerekmekte. Mücadele, aynı zamanda Nesine.com ve Misli.com üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak.

BENEVENTO - INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Benevento: Montipo, Letizia, Glik, Caldirola, Foulon, Ionita, Schiattarella, Dabo, Insigne, Lapadula, Caprari

Inter: Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Brozovic, Sensi, Barella, Young, Sanchez, Lukaku

.