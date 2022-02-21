Atletico Madrid 1–1 Manchester United | Maç sonucu, özetiBenfica 2–2 Ajax | Maç sonucu, özetiBEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 24 Şubat 2022 Bağcılar, Küçükçekmece, Güngören ilçelerinde elektrik kesintileri devam edecek mi?Hidrolik Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşlarıİstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 24 Şubat 2022 elektrik kesintisi sorgulama24 Şubat 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıResmi Gazete'de bugün (24.02.2022) | 24 Şubat 2022 Resmi Gazete kararlarıDüver ne demek, TDK'ya göre Düver kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Meteorolojiden dikkat çeken uyarı: Şiddetli yağışlar sel ve su baskına neden olabilir! Birçok bölge risk altında! Hava bugün nasıl olacak 24 Şubat 2022 Perşembe?Son dakika! THY, Ukrayna'ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı!
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Benfica 2–2 Ajax | Maç sonucu, özeti

Benfica 2–2 Ajax | Maç sonucu, özeti

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ile Benfica ile Ajax karşı karşıya geldi. Takımlar sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılırken konuk ekip Ajax avantaj elde etti.

Hollanda temsilcisi Ajax ise deplasmanda, Portekiz takımı Benfica ile 2-2 berabere kaldı ve ikinci maç için avantaj elde etti.

Ajax'ın gollerini, 18. dakikada Dusan Tadic ve 29. dakikada Sebastien Haller attı. Benfica ise 26. dakikada Haller'in kendi kalesine attığı ve 72. dakikada da Roman Yaremçuk'un kaydettiği golle beraberliği yakaladı.

Maçta hem rakip hem de kendi kalesine gol atan Haller, 11 gol ile bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda bulunuyor.

Maçın özetini izlemek için tıklayabilirsiniz.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT