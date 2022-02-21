UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı son 16 turu karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Benfica ile Ajax karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Benfica – Ajax Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

BENFİCA – AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Villarreal – Juventus maçı 23 Şubat 2022 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Lizbon'da, Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak.

BENFİCA – AJAX MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Villarreal – Juventus maçı Exxen platformundan yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı Exxen'den şifreli olarak izleyebilecek.

Exxen, internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.