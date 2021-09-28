Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu olarak görülen Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı 2. hafta müsabakalarıyla devam edecek. Bu kapsamda Benfica ile Barcelona karşılaşacak. Heyecan dolu bu mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Benfica - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

BENFİCA - BARCELONA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Benfica - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı 29 Eylül 2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak.

Lizbon'da, Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

BENFİCA - BARCELONA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Benfica - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformunda naklen yayınlanacak.

BENFİCA - BARCELONA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Benfica - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı şifreli olarak yayınlanacaktır. Exxen şifreli bir platform olduğundan bu baçı izlemek isteyen kişilerin üyelik satın alması gerekmektedir. Satın alma işleminin ardından maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.