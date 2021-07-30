Benfica'dan Galatasaray'a sürpriz teklif! "Gedson Fernandes yerine onu verelim"

Şampiyonlar Ligi'nde başarısız bir performans gösteren Galatasaray transferlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Sarı kırmızılılar uzun süredir peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i kadrosuna katamamıştı. Benfica'dan ise sürpriz bir teklif geldi. Portekiz kulübü Gedson yerine Gabriel'i önerdi.

TERİM'İN CEVABI BEKLENİYOR

Bu bölgeye transfer yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'ın, Benfica'dan gelen teklife nasıl bir cevap verileceği merak ediliyor. Sarı kırmızılıların teklifi Fatih Terim'e ilettiği ve Terim'in cevabına göre hareket edeceği ifade edildi.

GEDSON İÇİN UMUTLAR SÜRÜYOR

Fatih Terim’in Rui Costa’ya yakınlığından ötürü Benfica ile üst düzey bir ilişkiye sahip olan Galatasaray’a, Gedson yerine 27 yaşındaki orta saha Gabriel’in kiralık olarak verilebileceği iletildi. Gedson için umutlarını sürdüren ve şartları zorlayacak olan cimbomda, Terim ve ekipleri görüşme gerçekleştirerek Gabriel transferi hakkında karar verecek

Orta sahanın birçok bölgesinde oynayabilen Gabriel, Benfica forması ile 32 maça çıkıp toplamda 1 gol attı, 4 de asist yaptı.