2015-2016 sezonundan bu yana kariyerini İstanbul ekiplerinden Kasımpaşa'da sürdüren Fode Koita, Beşiktaş'a transferiyle gündemde. Ara transfer döneminde Vincent Aboubakar'a alternatif bir forvet transferi yapmayı planlayan Beşiktaş, Koita için Kasımpaşa ile anlaştı, oyuncuyla ise görüşmeler sürüyor. Siyah beyazlı taraftarın gündemine giren Bengali-Fode Koita kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

FODE KOİTA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

21 Ekim 1990 Gine asıllı Fransa doğumlu ve 1.86 boyunda olan aynı zamanda kanatlarda da görev yapabilen forvet oyuncusu Koita, futbol hayatına Fransa’nın Montpellier takımı altyapısında başladı. Kariyerine burada devam eden Koita, 2011-12 sezonunda Fransa’nın Lens takımına kiralandı.

2012-13 sezonunda ise AC Le Havre takımında kiralık oynadı ve daha sonra 2013-14 sezonunda SM Caen kulübüne transfer oldu. Caen kulübünde geçirdiği iki sezondan sonra İngiltere Championship takımlarından Blackburn Rovers’a transfer oldu. Gine asıllı Fransız oyuncu Koita, bu sezon ligde ve kupada 15 maça çıktığı Blackburn Rovers formasıyla 2 asist yaptı. Fransa U21 Milli Takım formasını ise 2 kez giymiştir.

Koita, Kasımpaşa kariyerinde 96 maça çıktı ve 27 gol, 10 asistle oynadı.