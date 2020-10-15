"Beni böyle hatırlayın" dedi, sokak ortasında kafasına sıktı!

25 yaşındaki Muhammet Yerlikaya adlı şahıs Kağıthane'de bir sokakta yürürken, bir an durup cebinde olan ruhsatsız silahı çıkarıp kafasına kafasına dayadı ve kendisini vurdu. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. yapıla ihbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri Yerlikaya'nın olay mahallinde cansız bedeni ile karşılaştı. Olayın duyulmasının ardından olay yerine gelen Muhammet Yerlikaya'nın arkadaşları, Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından "Beni böyle hatırlayın" paylaşımında bulunduğunu ve sonrasında intihar ettiğini iddia etti.

İNTİHAR ETTİĞİ SİLAH CESEDİN HEMEN YANINDA BULUNDU

Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi alınırken, Sağlık ekipleri Yerlikaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 25 yaşındaki Muhammed Yerlikaya'nın intihar ettiği silah ise hemen cesedinin yanı başında bulundu. Yeşilce Mahallesi'nde uzun yıllar yaşadığı öğrenilen Muhammed Yerlikaya'nın babasının da aynı mahallede esnaf olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.