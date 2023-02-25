Beni Nkololo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beni Nkololo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Beni Nkololo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Beni Nkololo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Beni Nkololo 6 Kasım 1996 tarihinde Rennes şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fransa,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Beni Nkololo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports Agency yapmaktadır. Beni Nkololo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Central Coast Mariners futbol takımında oynamaktadır. Central Coast Mariners takımına 27 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Beni Nkololo'nin Central Coast Mariners ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Beni Nkololo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Beni Nkololo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Beni Nkololo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Beni Nkololo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2016 yılında US Avranches

30 Haziran 2017 yılında Brest B

1 Temmuz 2017 yılında US Avranches

3 Temmuz 2018 yılında Tours FC

1 Temmuz 2019 yılında AS Lyon-Duchère

3 Temmuz 2020 yılında Concarneau

27 Ağustos 2021 yılında Central Coast

Beni Nkololo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Beni Nkololo şuan Central Coast Mariners takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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