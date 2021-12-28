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Beniâdem ne demek, TDK'ya göre Beniâdem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Beniâdem kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Beniâdem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Beniâdem nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Beniâdem kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Beniâdem ne demek, TDK'ya göre Beniâdem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Beniâdem ne demek? Beniâdem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi beniâdem kelimesi. Peki beniâdem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre beniâdem nedir, beniâdem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BENİÂDEM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Beniâdem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Beniâdem kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre beniâdem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Âdemoğlu, insan

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