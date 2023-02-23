Beniamin Czajka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beniamin Czajka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Beniamin Czajka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Beniamin Czajka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Beniamin Czajka 31 Mart 2000 tarihinde Bydgoszcz şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Beniamin Czajka şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Beniamin Czajka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KUCHY F.C. Management yapmaktadır. Beniamin Czajka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skra Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Skra Czestochowa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Beniamin Czajka'nin Skra Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Beniamin Czajka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Beniamin Czajka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Beniamin Czajka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Beniamin Czajka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Swit N.D.M.

3 Ağustos 2020 yılında Wisla Plock II

20 Temmuz 2021 yılında Stomil

30 Haziran 2022 yılında Wisla Plock II

1 Temmuz 2022 yılında Skra Czesto.

30 Haziran 2023 yılında Wisla Plock II

Beniamin Czajka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Beniamin Czajka şuan Skra Czestochowa takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.