Benim Adım Melek 52. bölüm full izle | Benim Adım Melek son bölüm izle TRT 1 Youtube... Başrollerinde Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin yer aldığı TRT 1 dizisi Benim Adım Melek bu akşam saat 20.00'da yeni bölümüyle yayımlanıyor.

BENİM ADIM MELEK 52. YENİ BÖLÜM VE 51. BÖLÜM TEKRAR LİNKİ

Üs Yapım imzalı, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon'un birlikte kaleme aldıkları Benim Adım Melek dizisinin 52. ve 51. bölümünü izlemek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

BENİM ADIM MELEK 52.BÖLÜM FULL İZLE (TRT 1)

51. BÖLÜM FULL İZLE TEKRAR (YOUTUBE)

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cumali ve Seyitali torunlarının ve çocuklarının mutluluğu için üzerlerine düşün ne ise yapmaya hazırdır… Melek sonunda Halil ile kavuşacağı için mutludur. Halil ise sözleşmenin etkisi ile bu nişan mutluluğunu yaşayamaz.

Kadriye, doğumu sağ salim gerçekleştirir. Ama ikizlerini bir türlü kucağına alıp bağrına basamaz.

Kenan, Alpay'ın Melek ile Halil'i rahatsız ettiğini ve bir planın peşinde olduğunu sezer. Alpay'ı yakın takibe alır. Kenan neler olduğunu çözebilecek mi? Cumali, Halil'in düşünceli ve sıkıntılı hallerini fark eder. Ama nedenini bir türlü çözemez.Vildan, Zümrüt'e artık dayanamayıp konaktan ayrılmakta karalıdır.