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"Benim en büyük projem 'Kırsal Kalkınma Projesi'dir" diyen Mansur Yavaş'ın, yalanı ortaya çıktı! "Çok da önemsemiyorum"

Mansur Yavaş, "Benim en büyük projem 'Kırsal Kalkınma Projesi'dir" cümlelerini, yine kendisi yalanladı. Önceki konuşmaları ortaya çıkan Yavaş'ı, Melih Gökçek köşeye sıkıştırdı.

Kırsal alanda ekonomik ve soysal refahın sağlanması adına; gerçek ve tüzel kişilere, tarımsal ürünlerin işlenmesi için teşvik niteliği taşıyan "Kırsal Kalkınma Projesi"ne en çok destek veren isimlerden birinin de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğu biliniyor. Sanılanın aksine, Yavaş'ın eski görüntüleri, projenin kendisi için "çok da önemli olmadığını" gözler önüne serdi.

Benim en büyük projem Kırsal Kalkınma Projesidir diyen Mansur Yavaş'ın, yalanı ortaya çıktı! Çok da önemsemiyorum

MELİH GÖKÇEK KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

"Benim en büyük projem 'Kırsal Kalkınma'dır" diyerek, vatandaşa umut veren Mansur Yavaş'ı, Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek köşeye sıkıştırdı. Yavaş'ın önce 2021 konuşmasını daha sonra geçmiş konuşmasını bir video programıyla birleştiren Gökçek, "Yalanın batsın… Mansur bak dinle, Mansur seni yalanlıyor" paylaşımında bulundu.

Benim en büyük projem Kırsal Kalkınma Projesidir diyen Mansur Yavaş'ın, yalanı ortaya çıktı! Çok da önemsemiyorumBenim en büyük projem Kırsal Kalkınma Projesidir diyen Mansur Yavaş'ın, yalanı ortaya çıktı! Çok da önemsemiyorum

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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