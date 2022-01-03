"Benim en büyük projem 'Kırsal Kalkınma Projesi'dir" diyen Mansur Yavaş'ın, yalanı ortaya çıktı! "Çok da önemsemiyorum"

Kırsal alanda ekonomik ve soysal refahın sağlanması adına; gerçek ve tüzel kişilere, tarımsal ürünlerin işlenmesi için teşvik niteliği taşıyan "Kırsal Kalkınma Projesi"ne en çok destek veren isimlerden birinin de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğu biliniyor. Sanılanın aksine, Yavaş'ın eski görüntüleri, projenin kendisi için "çok da önemli olmadığını" gözler önüne serdi.

MELİH GÖKÇEK KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

"Benim en büyük projem 'Kırsal Kalkınma'dır" diyerek, vatandaşa umut veren Mansur Yavaş'ı, Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek köşeye sıkıştırdı. Yavaş'ın önce 2021 konuşmasını daha sonra geçmiş konuşmasını bir video programıyla birleştiren Gökçek, "Yalanın batsın… Mansur bak dinle, Mansur seni yalanlıyor" paylaşımında bulundu.