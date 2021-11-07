Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak'ın başrolü paylaştığı Benim Hayatım dizisi 2. bölümüyle Star TV izleyicisi karşısına çıkıyor. Verilen davete silahla katılan Ökkeş ile Yılmaz arasında gerilimin yaşanacağı yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Benim Hayatım 2. bölüm full, tek parça izle | Benim Hayatım son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

BENİM HAYATIM 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BENİM HAYATIM SON BÖLÜM İZLE

Evlenme teklifini kabul eden Hayat, Yılmaz’ın karısından boşanacağına ihtimal vermez. Hayat, Ali’yi sevse de Yılmaz’ın şakası yoktur. Şaheste boşanmaya razı olur ve küçük bir ricada bulunur.

Boşanmadan önce gençleri evlendirmek için yemekte toplanılacaktır. Daveti fırsat bilen Ökkeş yemeğe silahla katılır. Sırları ifşa etmek isteyen Yılmaz ve Ökkeş’in gerilimi masadaki herkesin hayatını alt üst edecektir.

BENİM HAYATIM 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BENİM HAYATIM 2. BÖLÜM İZLE