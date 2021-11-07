Genel yönetmenliğini Onur Tan'ın, yönetmenliğini ise Orkun Çatak'ın üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete'nin kaleme aldığı Star TV'nin yeni dizisi Benim Hayatım'da Ali karakterine hayat veren oyuncu Genco Özak merak konusu oldu. Biz de haberimizde Benim Hayatım Ali kimdir? Genco Özak kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

BENİM HAYATIM ALİ KİMDİR?

Ali, Harisoğlu holdingin bünyesinde çalışan idealist bir avukattır. Şirketin düzenlediği yarışmayı kazanan Hayat’ı görür görmez aşık olur. Türlü entrikaya ve kötülüğe rağmen aşkı için sonuna kadar mücadele edecektir.

GENCO ÖZAK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Genco Özak,1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamlayan Genco Özak, başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yer aldığı ''Çalgı Çengi'' sinema filminin yapım ekibinde görev alarak sektöre girmiştir.

Oyunculuğa adımını 2014 yılında rol aldığı ''Kocamın Ailesi'' ile atan Özak, ''Güvercin'' dizisinde hayat verdiği Ökkeş karakteriyle ün kazanmıştır.

Taşra Kabare'nin ''Temizlik İşleri'' adlı tiyatro oyununda yer alan genç oyuncu, ekranların fenomen dizisi Çukur'da hayat verdiği ''Kulkan Erdenet'' isimli karakterle büyük bir üne kavuşmuştur.

Şimdilerde Star TV'nin yeni dizisi Benim Hayatım'da Ali karakterini canlandıran Özak, 1.84 metre boyunda, 79 kilo ve Akrep burcudur.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2021- Benim Hayatım

2020- 2021 - Çukur - Kulkan Erdenet

2020 – Güvercin

2018 – Söz (Kopuk – Selim Hayroviç) (TV Dizisi)

2017 – Kaybedenler Kulübü 2 ( Sinema Filmi)

2017 – Martıların Efendisi (Kahvedeki Adam) (Sinema Filmi)

2016 – Kor (Muhasebeci) (Sinema Filmi)

2016 – Vatanım Sensin (Mehmet) (TV Dizisi)

2014 – Kocamın Ailesi (Can) (TV Dizisi)