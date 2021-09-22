Yapımcılığını Bahadır Özdener’in üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ve Ali Buhara'nın yazdığı Benim Hayatım dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Biz de bunun üzerine haberimizde Benim Hayatım dizisi konusu nedir? Benim Hayatım oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

BENİM HAYATIM DİZİSİ ONUSU NEDİR?

Benim Hayatım” dizisi bir baba kızın dramı ile büyük ve güçlü bir ailenin içinde dönen fırtına ve entrikaları konu edinecek.

BENİM HAYATIM OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizide “Hayat” karakterini Nilsu Berfin Aktaş,

“Ali”yi Genco Özak,

“Ökkeş”i Savaş Özdemir,

“Yılmaz”ı Uğur Çavuşoğlu,

“Şaheste”yi Nilüfer Açıkalın,

“Handan”ı Esra Ronabar,

“Ufuk”u Ali Burak Ceylan,

“Yasemin”i Aleyna Solaker,

“Meral”i Öykü Çelik,

“Zehra”yı Zeynep Kumral,

“Vedat”ı Önder Açıkbaş,

“Yadigar”ı Koray Şahinbaş,

“Ahu”yu Pelin Uluksar,

“Pınar”ı Hira Koyuncuoğlu ve

“Heves”i Belgin Şimşek canlandıracak