Bir baba kızın dramı ile büyük ve güçlü bir ailenin içinde dönen fırtına ve entrikaları konu edineceği öğrenilen Benim Hayatım dizisinin ne zaman hangi kanalda b aşlayacağı merak ediliyor. Biz de Benim Hayatım dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

BENİM HAYATIM DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Nilsu Berfin Aktaş’ın yeni projesi olan Benim Hayatım dizisi Star TV'de Ekim ayında izleyici karşısına çıkacağı düşünülüyor.

Kanaldan ve yapımdan net bir bilgi paylaşılması durumunda haberimiz güncellenecektir.

BENİM HAYATIM DİZİSİ ONUSU NEDİR?

Benim Hayatım” dizisi bir baba kızın dramı ile büyük ve güçlü bir ailenin içinde dönen fırtına ve entrikaları konu edinecek.

BENİM HAYATIM OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizide “Hayat” karakterini Nilsu Berfin Aktaş,

“Ali”yi Genco Özak,

“Ökkeş”i Savaş Özdemir,

“Yılmaz”ı Uğur Çavuşoğlu,

“Şaheste”yi Nilüfer Açıkalın,

“Handan”ı Esra Ronabar,

“Ufuk”u Ali Burak Ceylan,

“Yasemin”i Aleyna Solaker,

“Meral”i Öykü Çelik,

“Zehra”yı Zeynep Kumral,

“Vedat”ı Önder Açıkbaş,

“Yadigar”ı Koray Şahinbaş,

“Ahu”yu Pelin Uluksar,

“Pınar”ı Hira Koyuncuoğlu ve

“Heves”i Belgin Şimşek canlandıracak