KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi öğrencileri bağımlılıkla mücadelenin önüne geçebilmek amacıyla ilköğretim okullarında eğitimler veriyor.

Genç Yeşilay Kulübü öğrencileri, Yeşilay tarafından sürdürülen "Benim Kulübüm Yeşilay" Projesi kapsamında Gaziosmanpaşa İlkokulu'nu ziyaret ederek, resim, sunum ve afiş gibi etkinlikler ile bağımlılık konularında bilgiler verdi.

Kulüp Danışmanı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Vedat Açar, üniversite öğrencileri ile ilkokul öğrencilerini bir araya getirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında ilkokul öğrencilerine bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam sürmeleri konusunda bilgiler verildiğini ifade eden Açar, eğlenceli aktiviteler ile öğrencilerin bilinç altlarına madde bağımlılığından uzak durmalarını işlediklerini belirtti.

Açar, Kırklareli'deki tüm okullara ulaşarak farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.





Kaynak: AA