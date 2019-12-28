‘Benim Kulübüm Yeşilay’ projesi Edirne’de hayat buluyor

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile İlkokul 4. Sınıf ve ortaokul 7. sınıf öğrencilerine yönelik "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi geliştirildi. Proje, Edirne'de de hayat buluyor.

Edirne Yeşilay Şubesi Başkanı Sebahattin Bilgiç, imzalanan protokole ve uygulanacak projeye yönelik yaptığı açıklamada, "Ülkemizin tüm illerinde uygulanacak olan bu proje, Edirne ilimizde de uygulanmaya konulmuş olup Edirne Yeşilay Şubesi olarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliği ile İlimizde uygun görülen ilkokul ve ortaokullarda Yeşilay kulüplerini kurmak, var olanları da canlandırmak amacıyla Benim Kulübüm Yeşilay projesini hayata geçirdik" dedi.

Bilgiç, proje kapsamında, "İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak sağlıklı yaşam ile bağımlılıklar hakkında eğitim verilmesi, Yeşilay Kulübü kurmaları için gerekli yönlendirmelerin yapılarak yardımcı olunması, ekip çalışmasıyla; afiş, resim yapılması ve çocukların grup halinde çalışmalar yapması yer alıyor. Bu vesileyle amacımız; okullarda "Yeşilay Kulüplerinin" kurulmasını sağlamak, Yeşilay'ın bilinirliğini arttırmak, çocuklarımıza Yeşilay bilinci ve farkındalığı kazandırmak olup, İlimizde bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir nesil yetiştirerek çocuklarımızı sağlıklı yaşama yönlendirmektir. Projenin uygulanması kapsamında, bizlere bu süreçte destek veren sponsorlarımıza, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Trakya Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yeşilay Edirne Şubesi Başkanı Sebahattin Bilgiç ve İnönü Okul Müdürü Neslihan Usta tarafından İnönü İlkokulunda, Yeşilay Kulübü kurulmasına yönelik proje sözleşmesi imzalandı.

Böylece Edirne'de, Yeşilay Edirne Şube Başkanlığı tarafından "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi ilk olarak Cumhuriyet İlkokulunda ve İnönü İlkokulunda uygulamaya başlandı. Projenin uygulaması aşamasında, katılım sağlayan tüm öğrencilere "Sağlıklı Yaşam ve Teknoloji Bağımlılığından" bahsedildi. Projenin il genelindeki diğer okullarda da yaygınlaştırılması ve uygulanması amacıyla çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA