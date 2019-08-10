Kilis'in Musabeyli ilçesinde "Benim Okulum Benim Kütüphanem" projesi kapsamında kütüphane açılışı gerçekleştirdi.

Musabeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yürütülmekte olan "Benim Okulum Benim Kütüphanem" projesi kapsamında Musabeyli ilçesinde tüm okullarda açılacak olan kütüphanelerinin ilk ikisinin açılışı Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Karadağ Ve İl Genel Meclis Üyesi Hasan Bozkurt tarafından gerçekleştirildi.

'Benim Okulum Benim Kütüphanem" projesi için Kaymakamı Ertuğrul Avcı öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Karadağ koordinatörlüğünde 2018 yılı aralık ayında çalışmalara başlandı. Tüm okullardan öğretmenlerin katılım sağladığı kütüphane komisyonu kurularak alınacak kitaplar belirlendi. Kütüphanelerin kurulacağı tüm okulları modern kitaplıklar yaptırıldı. Okullar tatil olmasına rağmen okullara kütüphane açılacağını duyan öğrenciler büyük bir sevinçle açılışa katıldılar, kitaplarını alarak okumaya başladılar.

Açılış konuşmasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Karadağ, "Okul müdürüyken hayalim okuluma bir kütüphane kurabilmekti. İlçe müdürü olduktan sonra neden tüm okullarımıza kütüphane kurulmasın diye düşündüm ve bu fikrimi Kaymakamımız Ertuğrul Avcı ile paylaştım. Bugün kendisinin büyük destekleriyle okullarımızı kütüphanelerle buluşturduk. Kendisine şükranlarımı arz ediyorum. Okul için her şey yapabilirsiniz, eğer okulun bir kitaplığı yoksa, hiçbir şey yapmamış olursunuz" diye konuştu.

Kaynak: İHA