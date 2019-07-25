Benim Tatlı Yalanım 8. Bölüm fragmanı izle | Benim tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı

Hikaye, karısı tarafından terk edilen Nejat’ın, (Furkan Palalı) annesini henüz hiç görmemiş olan kızına üzülmemesi için anlattığı “idare edecek” yalanlarla başlayan dizi her Perşembe Star tv'de Benim Tatlı Yalanım 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı nereden izlenir? İşte cevapları.

BENİM TATLI YALANIM 8.BÖLÜM FRAGMANI

Benim Tatlı Yalanım 8.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra sitemize eklenecektir.

BENİM TATLI YALANIM 7.BÖLÜM FRAGMANI

BENİM TATLI YALANIM DİZİSİNİN KONUSU

Hikaye, karısı tarafından terk edilen Nejat’ın, (Furkan Palalı) annesini henüz hiç görmemiş olan kızına üzülmemesi için anlattığı “idare edecek” yalanlarla başlar. Fakat Kayra (Lavinya Ünlüer) büyüdükçe bu yalanlar içinden çıkılmaz bir hal alır. Annesinin ağzından yazdığı mektuplarla iyice köşeye sıkışan Nejat tam da her şeyin sonu geldi diye düşünürken, yolu beklenmedik bir şekilde Suna ( Aslı Bekiroğlu) ile kesişir. Suna’nın hayatlarına girişi ile hem çaresiz baba Nejat’ın hem de artık annesinden başka bir şey istemeyen Kayra’nın dünyası tamamen değişir. Suna ve Nejat kendilerini hiç beklemedikleri tatlı bir oyunun içinde bulurlar.

BENİM TATLI YALANIM OYUNCULARI