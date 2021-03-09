Benin'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Benin'in Bayrağı Nasıldır?

Benin ya da resmî adı ile Benin Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Nijer, Nijerya, Togo ve Burkina Faso oluşturmakta olup, ülkenin güneyinde Gine Körfezi içerisinde yer alan Benin Körfezi yer almaktadır.

Benin'in Başkenti?

“Porto-Novo” şehri Benin'in başkentidir.

Benin'in Para Birimi Nedir?

“Batı Afrika CFA Frangı”Benin'in para birimidir.

Benin'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Benin'in telefon alan kodu : + 229

Benin'in Türkçe Ülke Telaffuzu

Benin

Benin'in Türkçe Başkent Telaffuzu

Porto-Novo

Benin'in İngilizce Ülke Telaffuzu

Benin

Benin'in İngilizce Başkent Telaffuzu

Porto-Novo

Benin'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Porto-Novo

Benin'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Bénin

Benin'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Fransızca

Benin'in Bayrağı Nasıldır?