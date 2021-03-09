Benin'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Benin'in Bayrağı Nasıldır?
Benin'in Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Benin'in resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Benin hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Benin ya da resmî adı ile Benin Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Nijer, Nijerya, Togo ve Burkina Faso oluşturmakta olup, ülkenin güneyinde Gine Körfezi içerisinde yer alan Benin Körfezi yer almaktadır.
Benin'in Başkenti?
“Porto-Novo” şehri Benin'in başkentidir.
Benin'in Para Birimi Nedir?
“Batı Afrika CFA Frangı”Benin'in para birimidir.
Benin'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Benin'in telefon alan kodu : + 229
Benin'in Türkçe Ülke Telaffuzu
Benin
Benin'in Türkçe Başkent Telaffuzu
Porto-Novo
Benin'in İngilizce Ülke Telaffuzu
Benin
Benin'in İngilizce Başkent Telaffuzu
Porto-Novo
Benin'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Porto-Novo
Benin'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Bénin
Benin'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Fransızca