Benin'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Benin'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Benin ya da resmî adı ile Benin Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Nijer, Nijerya, Togo ve Burkina Faso oluşturmakta olup, ülkenin güneyinde Gine Körfezi içerisinde yer alan Benin Körfezi yer almaktadır.

Benin'in Nüfusu Kaç Kişidir?

Benin10323000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 85. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0013 olduğu görülmektedir.

Benin'in Müslüman Nüfus sayısı 2,182,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 24,4 olarak rakamlara yansımıştır.

Benin'in Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Benin'in yüz ölçümü 115274 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Benin'in Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 2000 km² Karasal Alan : 110622 km²

Benin'in Haritadaki Yeri / Konumu