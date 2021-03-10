Hapa isminin anlamı nedir, Hapa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Afyonkarahisar Şuhut Nüfusu 2020 - 2021 | Şuhut İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Bhutan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Bhutan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. reaktörün temel atma töreninde konuşuyor (CANLI)Benin'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Benin'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Afyonkarahisar Sultandağı Nüfusu 2020 - 2021 | Sultandağı İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?90'lı yıllarda Sibel Can ile ilişkisiyle oldukça konuşulan eski manken Karahan Çantay hayatını kaybettiBelize'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Belize'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Belçika'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Belçika'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Bahçeli'den Akşener'e sert tepki: Bir kadının bu denli ayıplı bir dil kullanması rezilliktir!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Benin'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Benin'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Benin'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Benin'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Benin'in Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Benin'in Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Benin'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Benin'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Benin ya da resmî adı ile Benin Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Nijer, Nijerya, Togo ve Burkina Faso oluşturmakta olup, ülkenin güneyinde Gine Körfezi içerisinde yer alan Benin Körfezi yer almaktadır.

Benin'in Nüfusu Kaç Kişidir?

Benin10323000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 85. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0013 olduğu görülmektedir.

Benin'in Müslüman Nüfus sayısı 2,182,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 24,4 olarak rakamlara yansımıştır.

Benin'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Benin'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Benin'in Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Benin'in yüz ölçümü 115274  km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Benin'in Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 2000  km²    Karasal Alan : 110622 km²

Benin'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Benin'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Benin'in Haritadaki Yeri / Konumu

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT