Benis Belesi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benis Belesi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benis Belesi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benis Belesi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benis Belesi 1 Haziran 1999 tarihinde Rotterdam şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belçika,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benis Belesi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VFoot yapmaktadır. Benis Belesi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UN Käerjeng 97 futbol takımında oynamaktadır. UN Käerjeng 97 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benis Belesi'nin UN Käerjeng 97 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benis Belesi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benis Belesi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benis Belesi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benis Belesi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Zulte U19

7 Ağustos 2017 yılında Utrecht U21

13 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2018 yılında KV Oostende U21

22 Temmuz 2020 yılında KSK Ronse

1 Temmuz 2021 yılında Olym. Charleroi

1 Temmuz 2022 yılında UN Käerjeng 97

Benis Belesi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benis Belesi şuan UN Käerjeng 97 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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