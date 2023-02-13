Benito Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benito Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benito Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benito Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benito Ramirez 11 Temmuz 1995 tarihinde La Aldea de San Nicolás şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Benito Ramírez del Toro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benito Ramirez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DIAMOND SPORT AGENCY yapmaktadır. Benito Ramirez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Palmas futbol takımında oynamaktadır. Las Palmas takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Benito Ramirez'nin Las Palmas ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Benito Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Benito Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benito Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benito Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında L.Palmas Juv. A

1 Temmuz 2014 yılında UD Las Palmas C

1 Temmuz 2015 yılında Las Palmas Atl.

1 Temmuz 2018 yılında Las Palmas

31 Ağu 2018 yılında R. Majadahonda

30 Haziran 2019 yılında Las Palmas

Benito Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benito Ramirez şuan Las Palmas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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