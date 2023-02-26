Benjamin Abaidoo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Abaidoo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Abaidoo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Abaidoo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Abaidoo 11 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Abaidoo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına 27 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Benjamin Abaidoo'nin Medeama SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benjamin Abaidoo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Abaidoo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Benjamin Abaidoo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Abaidoo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Eylül 2021 yılında Medeama

Benjamin Abaidoo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Abaidoo şuan Medeama SC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.