Benjamin Acquah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Acquah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Acquah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Acquah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Acquah 29 Aralık 2000 tarihinde Amasaman şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Acquah Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Iconics Management yapmaktadır. Benjamin Acquah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Helsingborgs IF futbol takımında oynamaktadır. Helsingborgs IF takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Acquah'nin Helsingborgs IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Acquah Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Benjamin Acquah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Acquah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Acquah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mart 2021 yılında Helsingborgs IF

31 Aralık 2021 yılında Ebusua Dwarfs

8 Ocak 2022 yılında Helsingborgs IF

Benjamin Acquah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Acquah şuan Helsingborgs IF takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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