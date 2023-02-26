Benjamin Addo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Addo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Addo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Addo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Addo 4 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Addo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına - tarihinde katılmıştır. Benjamin Addo'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benjamin Addo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Addo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Addo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Addo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Addo şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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