Benjamin Agyare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Agyare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Agyare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Agyare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Agyare 8 Mayıs 1994 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Agyare Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin Agyare, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Drita Gjilan futbol takımında oynamaktadır. FC Drita Gjilan takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Agyare'nin FC Drita Gjilan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Agyare Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Agyare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Agyare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Agyare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2018 yılında Hearts of Oak

2 Ekim 2020 yılında FK Apolonia

26 Haziran 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2022 yılında FC Drita

10 Ağustos 2022 yılında KF Drenica

1 Ocak 2023 yılında FC Drita

Benjamin Agyare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Agyare şuan FC Drita Gjilan takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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