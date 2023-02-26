Benjamin Aloma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Aloma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Aloma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Aloma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Aloma 30 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Aloma Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Aloma'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benjamin Aloma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Aloma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Aloma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Aloma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2022 yılında King Faisal

Benjamin Aloma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Aloma şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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