Benjamin Ampuero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Ampuero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Ampuero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Ampuero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Ampuero 5 Ağustos 2000 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Alberto Benjamín Ampuero Aróstegui şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Ampuero Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin Ampuero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad César Vallejo futbol takımında oynamaktadır. Universidad César Vallejo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Benjamin Ampuero'nin Universidad César Vallejo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benjamin Ampuero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/benjaminampueroa4/

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http://www.facebook.com/benjamin.ampuero.35

Benjamin Ampuero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Ampuero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Benjamin Ampuero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Ampuero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Sport Boys

1 Ocak 2022 yılında César Vallejo

31 Aralık 2022 yılında Sport Boys

1 Ocak 2023 yılında César Vallejo

Benjamin Ampuero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Ampuero şuan Universidad César Vallejo takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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