Benjamin Asare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Asare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benjamin Asare kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Benjamin Asare ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Benjamin Asare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Asare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benjamin Asare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Asare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Asare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Asare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Asare 13 Temmuz 1992 tarihinde doğmuştur.  Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Asare Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Great Olympics futbol takımında oynamaktadır. Accra Great Olympics takımına - tarihinde katılmıştır. Benjamin Asare'nin Accra Great Olympics ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benjamin Asare Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Asare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Benjamin Asare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Asare kimdir

Benjamin Asare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Asare şuan Accra Great Olympics takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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Benjamin Asare nereli

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