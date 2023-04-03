Benjamin Ashtar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Ashtar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Benjamin Ashtar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Benjamin Ashtar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.