Benjamin Ashtar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Ashtar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Ashtar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Benjamin Ashtar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Benjamin Ashtar 13 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Joseph Ashtar şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Benjamin Ashtar Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Aalborg BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Ashtar'nin Aalborg BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Benjamin Ashtar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Benjamin Ashtar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Aalborg BK Altya
1 Temmuz 2022 yılında Aalborg BK U19
Benjamin Ashtar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Benjamin Ashtar şuan Aalborg BK U19 takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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