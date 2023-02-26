Benjamin Asiedu Kwesi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Asiedu Kwesi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Asiedu Kwesi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Asiedu Kwesi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Asiedu Kwesi 17 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Asiedu Kwesi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına - tarihinde katılmıştır. Benjamin Asiedu Kwesi'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benjamin Asiedu Kwesi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Asiedu Kwesi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Asiedu Kwesi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Asiedu Kwesi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Asiedu Kwesi şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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