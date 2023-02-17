Benjamin Atiabou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Atiabou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Atiabou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Atiabou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Atiabou 19 Ocak 2004 tarihinde Salzburg şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avusturya,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Atiabou Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Benjamin Atiabou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Liefering futbol takımında oynamaktadır. FC Liefering takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Benjamin Atiabou'nin FC Liefering ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benjamin Atiabou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Atiabou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Atiabou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Atiabou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ekim 2009 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2012 yılında Liefering Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2018 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2019 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2020 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2021 yılında FC Liefering

Benjamin Atiabou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Atiabou şuan FC Liefering takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Benjamin Atiabou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Salzburger AK 1914 (2008-)

Avusturya U18 takımında 2 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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