Benjamin Balazs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Balazs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Balazs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Balazs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Balazs 26 Nisan 1990 tarihinde Kaposvár şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Balazs Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Footballers Group yapmaktadır. Benjamin Balazs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tiszakécskei LC futbol takımında oynamaktadır. Tiszakécskei LC takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Balazs'nin Tiszakécskei LC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Balazs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Balazs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Balazs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Balazs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Kaposvár U17

1 Temmuz 2007 yılında Kaposvár U19

1 Ocak 2009 yılında Kaposvár

3 Temmuz 2014 yılında Vit. Guimarães

1 Ocak 2015 yılında Teplice

31 Ağustos 2015 yılında Újpest FC

20 Temmuz 2020 yılında MTK Budapest

25 Ocak 2022 yılında Tiszakécske

Benjamin Balazs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Balazs şuan Tiszakécskei LC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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