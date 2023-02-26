Benjamin Bature kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Bature Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Bature adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Bature Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Bature 23 Nisan 1997 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Bature Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S-C&M yapmaktadır. Benjamin Bature, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Benjamin Bature'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benjamin Bature Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Bature isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Bature Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Bature futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2019 yılında JS Kairouan

1 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2023 yılında King Faisal

Benjamin Bature Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Bature şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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