Benjamin Bernard Boateng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Bernard Boateng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Bernard Boateng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Bernard Boateng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Bernard Boateng 22 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Bernard Boateng Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antoine Figali yapmaktadır. Benjamin Bernard Boateng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Smouha SC futbol takımında oynamaktadır. Smouha SC takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Bernard Boateng'nin Smouha SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Bernard Boateng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Bernard Boateng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Bernard Boateng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Bernard Boateng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2021 yılında El Ittihad

1 Ekim 2022 yılında Smouha

30 Haziran 2023 yılında El Ittihad

Benjamin Bernard Boateng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Bernard Boateng şuan Smouha SC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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