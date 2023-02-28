Benjamin Berrios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Berrios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Berrios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Berrios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Berrios 9 Mart 1998 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Benjamín Rodrigo Berríos Reyes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Berrios Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Benjamin Berrios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Everton futbol takımında oynamaktadır. CD Everton takımına 8 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Benjamin Berrios'nin CD Everton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benjamin Berrios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Berrios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Berrios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Berrios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Colo Colo

14 Ocak 2019 yılında CD Everton

31 Aralık 2019 yılında Colo Colo

8 Ocak 2020 yılında CD Everton

Benjamin Berrios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Berrios şuan CD Everton takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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