Benjamin Borasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Borasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Borasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Borasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Borasi 11 Kasım 1997 tarihinde Rojas şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Borasi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin Borasi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Martín (San Juan) futbol takımında oynamaktadır. CA San Martín (San Juan) takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Benjamin Borasi'nin CA San Martín (San Juan) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Borasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Borasi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Borasi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Borasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sarmiento Junin

20 Ocak 2022 yılında Club Flandria

31 Aralık 2022 yılında Sarmiento Junin

13 Ocak 2023 yılında San Martín (SJ)

31 Aralık 2023 yılında Sarmiento Junin

Benjamin Borasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Borasi şuan CA San Martín (San Juan) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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