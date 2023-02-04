Benjamin Bouchouari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Bouchouari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Bouchouari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Bouchouari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Bouchouari 13 Kasım 2001 tarihinde Borgerhout şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Aslen Fas,Belçika uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı بنيامين بوشواري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Bouchouari Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Supervision Management yapmaktadır. Benjamin Bouchouari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Saint-Étienne futbol takımında oynamaktadır. Saint-Étienne takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Bouchouari'nin Saint-Étienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Bouchouari Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/benjamin.bouchouari/

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Benjamin Bouchouari Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Benjamin Bouchouari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Benjamin Bouchouari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Bouchouari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Anderlecht Alt

1 Temmuz 2013 yılında KRC Genk Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında Anderlecht Alt

1 Temmuz 2015 yılında Mechelen Altyap

1 Temmuz 2017 yılında Willem II U19

1 Temmuz 2019 yılında Fortuna U19

1 Temmuz 2020 yılında Roda JC

16 Ağu 2022 yılında Saint-Étienne

Benjamin Bouchouari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Bouchouari şuan Saint-Étienne takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Waasland-Beveren (-2010), RSC Anderlecht (2010-2013), KRC Genk (2013-2014), RSC Anderlecht (2014-2015), KV Mechelen (2015-2017), Willem II Tilburg (2017-2019), Fortuna Sittard (2019-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.