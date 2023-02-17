Benjamin Boulenger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Boulenger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benjamin Boulenger kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Benjamin Boulenger ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Benjamin Boulenger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Boulenger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Boulenger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Boulenger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Boulenger 1 Mart 1990 tarihinde Maubeuge şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Boulenger Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agence 442 yapmaktadır. Benjamin Boulenger, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal Francs Borains futbol takımında oynamaktadır. Royal Francs Borains takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Boulenger'nin Royal Francs Borains ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Boulengerboyu ve yaşı kaç

Benjamin Boulenger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Boulenger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Benjamin Boulenger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Boulenger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında US Boulogne

29 Ağu 2013 yılında RC Lens B

1 Ocak 2015 yılında Lens

1 Temmuz 2015 yılında RSC Charleroi

31 Ağu 2017 yılında OH Leuven

30 Haziran 2018 yılında RSC Charleroi

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

19 Eylül 2019 yılında RFC Seraing

1 Temmuz 2022 yılında Francs Borains

Benjamin Boulenger kimdir

Benjamin Boulenger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Boulenger şuan Royal Francs Borains takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Benjamin Boulenger nereli

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