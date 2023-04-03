Benjamin Brandli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Brandli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Brandli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Benjamin Brandli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Benjamin Brandli 29 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Benjamin Brandli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Wil 1900 II futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Brandli'nin FC Wil 1900 II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Benjamin Brandli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Benjamin Brandli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında St. Gallen U17
1 Temmuz 2022 yılında FC Wil II
Benjamin Brandli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Benjamin Brandli şuan FC Wil 1900 II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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