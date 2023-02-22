Benjamin Buchanan Rolleston kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Buchanan Rolleston Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Buchanan Rolleston adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Buchanan Rolleston Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Buchanan Rolleston 3 Şubat 2002 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Buchanan Rolleston Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carrick Rangers futbol takımında oynamaktadır. Carrick Rangers takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Benjamin Buchanan Rolleston'nin Carrick Rangers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benjamin Buchanan Rolleston Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Buchanan Rolleston isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Buchanan Rolleston Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Buchanan Rolleston futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Carrick Rangers

Benjamin Buchanan Rolleston Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Buchanan Rolleston şuan Carrick Rangers takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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